Leicester City Premier Lig'e lider çıkıyor! Yunus Akgün ve arkadaşları başardı
İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, Preston North End'i 3-0 yenerek Championship'i lider olarak bitirmeyi garanti altına aldı.
Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Championship'in 45. haftasında Preston North End'e konuk oldu. Deepdale Stadı'nda oynanan karşılaşmadan misafir takım 3-0 galip ayrıldı.
Leicester'e galibiyeti getiren golleri 36 ve 52. dakikalarda Jamie Vardy ve 67. dakikada Kasey McAteer attı.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, 75. dakikada yerini Kiernan Dewsbury-Hall'e bıraktı.
Premier Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen 97 puanlı Leicester'ın, bu galibiyetle bitime bir hafta kalan Championship'i lider olarak bitirmesi de kesinleşti. 63 puanda kalan Preston North ise 10. basamakta bulunuyor.
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