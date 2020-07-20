  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Leganes'te teknik direktör Javier Aguirre ile yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 20:48:51 -
Leganes'te teknik direktör Javier Aguirre ile yollar ayrıldı

İSTANBUL (AA) - İspanya ekibi Leganes'in Meksikalı teknik direktörü Javier Aguirre, görevinden ayrıldı.

Leganes Kulübü, sözleşmesi sona eren 61 yaşındaki çalıştırıcı Aguirre'nin gelecek sezon takımın başında olmayacağını duyurdu.

Daha önce Meksika, Japonya ve Mısır Milli Takımı ile İspanya'da Atletico Madrid, Osasuna, Espanyol gibi ekipleri çalıştıran Aguirre, Kasım 2019'da Mauricio Pellegrino'nun ayrılmasının ardından Leganes'in başına geçmişti.

Aguirre yönetimindeki Leganes, İspanya Birinci Futbol Ligi'ni (La Liga) 36 puanla 18. sırada tamamlayarak ikinci lige düşmüştü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı