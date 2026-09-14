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Spor Leeds United, Newcastle United'ı bozguna uğrattı
Spor

Leeds United, Newcastle United'ı bozguna uğrattı

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Leeds United, Newcastle United'ı bozguna uğrattı

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leeds United, evinde konuk ettiği Newcastle United'ı 4-0 yendi.

İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında Leeds United, taraftarı önünde ağırladığı Newcastle United’ı adeta bozguna uğrattı.

Müthiş bir hücum performansı sergileyen ev sahibi ekip, güçlü rakibini 4-0’lık net bir skorla mağlup ederek haftanın en görkemli galibiyetine imza attı.

Mücadeleye baskılı başlayan taraf Leeds United oldu. Ev sahibi ekip maçın henüz 32. dakikasında Lewis Miley'in kendi kalesine attığı golle öne geçti.

 

Erken gelen golün moralini arkasına alan Leeds, oyunun kontrolünü tamamen eline geçirdi. İlk yarının son bölümünde baskısını artıran ev sahibi, 34. dakikada Jayden Bogle, 45+1'de ise Dominic Calwert-Lewin'in golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

Mücadelenin ikinci yarısında da temposunu düşürmeyen Leeds United, 59. dakikada golcü ismi Noah Okafor'un attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte puanını 8'e yükselten Leeds United, haftayı üçüncü sırada kapatmayı başardı. Newcastle United ise 5 puanda kaldı.

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