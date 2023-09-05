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Teknoloji LED ampuller gerçekten tasarruflu mu?
Teknoloji

LED ampuller gerçekten tasarruflu mu?

Yeniakit Publisher
2023-09-05 12:32:00 -
LED ampuller gerçekten tasarruflu mu?

Özellikle son yıllarda ev ve iş yerlerinde kullanımı gittikçe yaygınlaşan LED ampuller, eski tip ampullerin kullanımını bitirme noktasına getirdi. Peki, kullanımı artan LED ampuller sağlıklı mı, gerçekten tasarruf sağlıyor mu?

Özellikle son yıllarda ev ve iş yerlerinde kullanımı gittikçe yaygınlaşan LED ampuller, eski tip ampullerin kullanımını bitirme noktasına getirdi. Peki, kullanımı artan LED ampuller sağlıklı mı, gerçekten tasarruf sağlıyor mu?

Konuyla ilgili İLKHA muhabirine açıklamalarda bulunan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Garip Ceylan, LED ampullerin eski tip ampullere göre hem sağlıklı hem de ciddi oranda tasarruf sağladığını belirtti.

Elektriğin yıllardan beri insan hayatını hem makineler hem aydınlatma hem de başka alanlarda çok fazla kolaylaştırdığını ifade eden Ceylan, özellikle son 10 yıldır LED ampullerin kullanımının gözle görülür şekilde arttığına işaret etti.

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