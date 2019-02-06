LeBron kariyerinin en ağır yenilgisini aldı NBA'de Pacers'a 42 sayı farkla mağlup olan Lakers'ta, yıldız oyuncusu LeBron James 16 yıllık NBA kariyerindeki en ağır yenilgiyle salondan ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers'ın sahasında Los Angeles Lakers'ı 136-94 yendiği maçta LeBron James kariyerinin en ağır yenilgisini aldı. NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Indiana Pacers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 42 sayı farkla mağlup ederken, Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 16 yıllık NBA kariyerindeki en ağır yenilgiyle salondan ayrıldı. Karşılaşmada 18 sayı, 7 ribaunt, 9 asitlik performans sergileyen LeBron James, NBA'de 32 bin sayı barajını geçen beşinci oyuncu oldu. James'in önünde 32 bin 292 sayıyla Michael Jordan, listenin zirvesinde ise 38 bin 387 sayıyla Kareem Abdul Jabbar bulunuyor. 24 sayıyla oynayan Bojan Bogdanovic Pacers'ın en skorer ismi olurken, Thaddeus Young 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. - Furkan'dan Raptors potasına 11 sayı Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Toronto Raptors'a 119-107 mağlup oldu. Joel Embiid'in 37 sayı, 13 ribauntla oynadığı 76ers'ta, Furkan Korkmaz 11 sayı, 1 ribauntla mücadeleyi tamamladı. Raptors'ta ise Kawhi Leonard 24 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle galibiyete katkı sağlarken, Serge Ibaka 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. - Sonuçlar Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 115-117 Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 96-103 Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 136-94 New York Knicks-Detroit Pistons: 92-105 Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 108-106 Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 132-122 Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 107-119 Portland Trail Blazers-Miami Heat: 108-118

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.