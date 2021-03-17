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Spor LeBron James'ten "Liverpool'a" 750 milyon dolarlık yatırım!
Spor

LeBron James'ten "Liverpool'a" 750 milyon dolarlık yatırım!

Los Angeles Lakers'ta forma giyen LeBron James, piyasa değeri 7 milyar dolara yakın olan Fenway Sports Group'a 750 milyon dolarlık yatırım yaptı. Fenway Sports Group, İngiliz devi Liverpool'un da sahibi konumunda.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:30:00 -
LeBron James'ten "Liverpool'a" 750 milyon dolarlık yatırım!

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen LeBron James, Fenway Sports Group'un (FSG) ortağı oldu. James'in ortağı olduğu kuruluş, Liverpool FC, Boston Red Sox ve ABD'li yayın kuruluşu NESN'in sahibi konumunda.

LA Lakers'lı ünlü baskertbolcu LeBron James, İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool'un da sahibi olan FSG'nin hissedarı oldu.

Ortağı olan Maverick Carter'la spor piyasasında daha aktif olacağını açıklamasının ardından böyle bir girişimde bulunan James, piyasa değeri 7 milyar dolara yakın olan şirkete 750 milyon dolar yatırımda bulundu.

Böylelikle şirketin ilk siyahi ortakları olan James ve Carter'ın şirketin yüzde 2 hissesine sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan James ve Carter'ın ortağı olduğu FSG, Liverpool FC ile birlikte Boston Red Sox ve ABD'li yayın kuruluşu NESN'in sahibi konumunda.

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'un 2019 yılında paylaştığı verilere göre, NBA yıldızı James'in şahsi serveti 450 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

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