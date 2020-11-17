Leblebi kurabiyesi nasıl yapılır?
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Leblebi kurabiyesi tarifi
Malzemeler:
- 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 2 su bardağı leblebi tozu
Leblebi kurabiyesi nasıl yapılır?
Derin bir kaseye pudra şekeri ve tereyağını alım karıştırın.
Leblebi tozunu ise azar azar ilave ederek hamuru yoğurun.
Hazırladığınız hamurdan parçalar koparın ve şekil verin.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin.
Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında renkleri değişene kadar pişirin.
Kurabiyeler ılınana kadar tepsiden çıkarmamaya özen gösterin. Sıcakken çabuk dağılabilir.
Afiyet olsun.