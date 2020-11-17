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Kadın - Aile Leblebi kurabiyesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Leblebi kurabiyesi nasıl yapılır?

Kolay kurabiye tarifi | Lezzetli ve az malzemeli bir kurabiye arayanlar 'Leblebi tozlu kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Leblebi tozlu kurabiye gerekli malzemeler? | 3 malzemeli kurabiye nasıl yapılır? Leblebi kurabiye tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:43:00 -
Leblebi kurabiyesi nasıl yapılır?

Leblebi tozlu kurabiye yapılışı | Az malzemeli ve pratik bir tarif arıyorsunuz mutlaka leblebi tozlu bu tarifi denemelisiniz.

Leblebi kurabiyesi tarifi

Malzemeler:

  • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 2 su bardağı leblebi tozu

Leblebi kurabiyesi nasıl yapılır?

Derin bir kaseye pudra şekeri ve tereyağını alım karıştırın.

Leblebi tozunu ise azar azar ilave ederek hamuru yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan parçalar koparın ve şekil verin.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin.

Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında renkleri değişene kadar pişirin.

Kurabiyeler ılınana kadar tepsiden çıkarmamaya özen gösterin. Sıcakken çabuk dağılabilir.

Afiyet olsun.

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