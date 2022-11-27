Leblebi çorbasının tarifi: Leblebi çorbası nerenin, nedir? Leblebi çorbası Denizli sevilen lezzetlerden, kurabiye gibi çorba

Atanızın, annelerinizin dilinden Denizli'nin meşhur Leblebi kurabiyesini, kale biber tatarı ve Denizli çorbasını duymuşsunuzdur. İşte yöresel lezzet düşkünlerinin tadına doyamayacağı leblebi çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı ve gerekli malzemeler...

LEBLEBİ ÇORBA NASIL YAPILIR?

Malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

8 yemek kaşığı leblebi unu

1 su bardağı et suyu

Sıvıyağ

Tuz

Su

Üzeri için:

4 dilim tost ekmeği

Toz kırmızı biber

Tereyağı

LEBLEBİ ÇORBASININ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Uygun tencereye tereyağ alınır ve üzerine leblebi tozu eklenir. Kavrulmaya başlayan tozun üzerine soğuk et suyu ilave edilerek sürekli karıştırılarak dibinin tutmaması sağlanır. Çorbanın kaynamasından hemen sonra tuz ilave edilir ve tost ekmekleri küp küp doğranarak 180 derecelik fırında kızartılmaya verilir. Kıvam alan çorbanın ise altı kapatılır. Fırından çıkan kızarmış ekmekler küçük bir tavaya alınıp tereyağ eritilerek toz biber ile kavrulur. Çorba sıcak servis edilmeye hazır. Afiyet olsun.

KALE BİBER TATARI TARİFİ

Kale biber tatarı malzemeler

10 adet kurutulmuş kale biberi

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet sarımsak

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

İsteğe bağlı tuz

KALE BİBER TATARI YAPILIŞI

Biberleri yıkadıktan sonra kurulayıp bıçak yardımıyla ortası kesilir.

Yumuşak bir hal alana kadar kaynar suda 25 dakika haşlanır.

Haşlanan biberler kaynar sudan çıkartılır ve istenilen boyutta kesilir.

4 kaşık zeytinyağı konulan tavaya biberleri ekledikten sonra yağ kızarana kadar kavurmaya başlanır. Ardından kırmızı toz biber eklenir.

Biberler yeterince yağda kaldıktan sonra sarımsaklı yoğurdun üstüne biberler yerleştirilir.

En son tavada kalan yağ biberlerin üzerinde gezdirilir ve servis edilir.

Leblebi unu ne işe yarar?

Amino asitler, triptofan ve serotonin açısından zengin içeriğe sahip olan leblebi ve tozu, iyi bir uyku çekmek için işinize yarayabilir. İçeriğindeki bol miktarda demir ile hastalıklara karşı vücudunuzu koruyarak bağışıklığınızı güçlendirir.

Not Lebeniye Çorbası ile bu tarifleri karıştırmayın.

Lebeniye Çorbası tarifi: Tencerede kaynayan yoğurt-pirinç karışımdan bir 1 su bardağı kadar su alıp, yoğurtlu karışıma ilave edin ve güzelce çırpın. Hazırladığınız yoğurtlu karışım yani yoğurtlu terbiye, ılıklaştıktan sonra, ocakta kaynayan nohut-pirinç karışımına azar, azar ilave edin. Tuzunu da ilave edip, çorbayı kaynamaya bırakın.