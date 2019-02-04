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Leandrinho kimdir nereli ve kaç yaşında? Leandrinho hangi takımlarda oynadı?

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giyen futbolcu Leandrinho, yeşil sahaların stresini müzikle atıyor. Peki Leandrinho kimdir? Leandrinho nereli ve kaç yaşında? Leandrinho hangi takımlarda oynadı?

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:35
Leandrinho kimdir nereli ve kaç yaşında? Leandrinho hangi takımlarda oynadı?

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giyen futbolcu Leandrinho, yeşil sahaların stresini müzikle atıyor. Peki Leandrinho kimdir? Leandrinho nereli ve kaç yaşında? Leandrinho hangi takımlarda oynadı?

Daha önce Denizlispor, Sivasspor ve Kardemir Karabükspor'da da forma giyen forvet oyuncusu, Türk yaşam tarzına çok çabuk uyum sağladığını ifade etti. Türkiye için söylenecek kötü herhangi bir şeyin olmadığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de çok mutluyum. Buranın yaşam tarzını çok benimsedim. Daha önce Denizli'de, Sivas'ta ve Karabük'te yaşadım. Her yere uyum sağlamayı başardım. Yalnızca Karabük'te olduğum dönemler takımın kötü gidişatından dolayı iyi geçmedi. Şimdi İstanbul'dayım. Burası harika bir şehir. Türkiye'de daha fazla kalmak istiyorum." diye konuştu.

6 Haziran 1986 yılında Brezilya’da doğan Leandrinho, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur. 

Leandrinho transfer geçmişi

10 Tem 2018 Napoli - Atletico MG

12 Ocak 2017 Ponte Preta - Napoli

1 Ock 2015 Ponte Preta U17 -  Ponte Preta

31 Aralık 2013 Ituano FC U20  -  Ponte Preta U17

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:35
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