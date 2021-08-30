Le Havre Athletic hangi ülke takımı? Le Havre Athletic nerenin takımı? Le Havre Athletic oyuncuları
Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş'ın transferi için kulübü olan Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmesinden sonra BJK taraftarı Le Havre Athletic hangi ülke takımı? Le Havre Athletic nerenin takımı? sorularını da sormaya başaldı. Le Havre Athletic oyuncuları kimler? İşte Le Havre Athletic Club Football ile Le Havre Athletic oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler.
Le Havre Athletic Club Football Association (Kısaltması: Le HAC) 1872'de Le Havre'de kurulan Fransız spor kulübüdür. İç saha maçlarını 25,178 kişilik Stade Océane'da oynamaktadır. Renkleri mavi-lacivert'tir.
Le Havre Athletic oyuncuları
Mathieu Gorgelin
Abdelwahed Wahib
Umut Meraş
Fernand Mayembo
Jean-Pascal Fontaine (kaptan|2. Kaptan)
Himad Abdelli
Khalid Boutaïb
Nabil Alioui
Quentin Cornette
1Ayman Ben Mohamed
Jamal Thiaré
Abdoullah Ba
Mohamed Koné
Alexandre Bonnet (kaptan)
Nolan Mbemba
Godwin Bentil
Ylan Gomes
Victor Lekhal
Josué Casimir
Amir Richardson
Woyo Coulibaly
Pierre Gibaud
Elies Mahmoud
Yahia Fofana
Daylam Meddah
Yassine Kechta
Isaak Touré
Thierno Baldé (kiralık PSG)