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Spor Le Havre Athletic hangi ülke takımı? Le Havre Athletic nerenin takımı? Le Havre Athletic oyuncuları
Spor

Le Havre Athletic hangi ülke takımı? Le Havre Athletic nerenin takımı? Le Havre Athletic oyuncuları

Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş'ın transferi için kulübü olan Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmesinden sonra BJK taraftarı Le Havre Athletic hangi ülke takımı? Le Havre Athletic nerenin takımı? sorularını da sormaya başaldı. Le Havre Athletic oyuncuları kimler? İşte Le Havre Athletic Club Football ile Le Havre Athletic oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 13:29:00 - 2021-08-30 13:30:15
Le Havre Athletic hangi ülke takımı? Le Havre Athletic nerenin takımı? Le Havre Athletic oyuncuları

Le Havre Athletic Club Football Association (Kısaltması: Le HAC) 1872'de Le Havre'de kurulan Fransız spor kulübüdür. İç saha maçlarını 25,178 kişilik Stade Océane'da oynamaktadır. Renkleri mavi-lacivert'tir.

Le Havre Athletic oyuncuları

Mathieu Gorgelin

Abdelwahed Wahib

Umut Meraş

Fernand Mayembo

Jean-Pascal Fontaine (kaptan|2. Kaptan)

Himad Abdelli

Khalid Boutaïb

Nabil Alioui

Quentin Cornette

1Ayman Ben Mohamed

Jamal Thiaré

Abdoullah Ba

Mohamed Koné

Alexandre Bonnet (kaptan)

Nolan Mbemba

Godwin Bentil

Ylan Gomes

Victor Lekhal

Josué Casimir

Amir Richardson

Woyo Coulibaly

Pierre Gibaud

Elies Mahmoud

Yahia Fofana

Daylam Meddah

Yassine Kechta

Isaak Touré

Thierno Baldé (kiralık PSG)

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