Hazır giyim firmaları arasında ülkemizde en çok bilinen markalar arasında bulunan LC Waikiki 1988 yılında Fransa’da George Amoual tarafından kuruldu. 1997 senesinde ise Lcw İstanbul merkezli bir hazır giyim firması haline geldi. 1997 yılında yapılan reklam filmleri ile dönemin çocuklarının en çok tercih ettiği, en çok ilgisini çektiği markalar arasına yerleşti. Bu ilgi günümüzde de sürüyor. Vatandaşlar LC Waikiki ismini genellikle Lcw kısaltmasıyla kullanmayı tercih ediyor. İstanbul merkezli şirketin 47 farklı ülkede 1018 mağazası bulunuyor. İstanbul merkezli markanın isminin nereden geldiği de merak konusu LC Waikiki ismi Fransızca arkadaşlar kelimesi "Les Copains" ile Hawaii'de bulunan Waikiki plajının isimlerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Lcw mağazalarının yanı sıra online alışverişte de LC Waikiki en çok tercih edilenler arasında. Peki, lcwaikiki.com/tr’den sipariş nasıl verilir? sorusunun cevabını araştırıyor.

Lcw’den online sipariş nasıl verilir?

lcwaikiki.com’dan sipariş nasıl verilir? Sipariş vermek için lcwaikiki.com’a üye olmak gerekiyor mu? Lcw üzerinden sipariş vermek istiyorsanız iki seçeneğiniz bulunuyor. Arzu ederseniz siteye üye olup alışveriş yapabilirsiniz. Üye olmadan alışveriş yapmak istiyorsanız bu seçenek de mevcut. Üye olmadan sipariş vermek istiyorsanız sizden mail adresiniz, telefon numarası ve teslimat için adres bilgileri isteniyor. lcwaikiki.com/tr’ye giriş yaptıktan sonra ürünlerin görsellerinin yanı sıra açıklama bölümlerini okuyarak inceleyebilirsiniz. Beğendiğiniz ürünleri sepete attıktan sonra sepet kısmına tıklayıp alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Lcwaiki ki.com’a nasıl üye olunur?

Lcw online alışveriş ve kampanyalar hakkında bilgi almak istiyorsanız sisteme üye olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ise tüm sayfaların sağ üst köşesinde bulunan Üye Ol linkine tıklamak. Açılan sayfada sizden mail, cep telefonu numaranız ile bazı kişisel bilgiler isteniyor. Üyeliğinizin onaylanması içinse telefonunuza bir onay kodu geliyor. Söz konusu onay kodunu sisteme girdikten sonra üyeliğiniz aktif hale geliyor.

Lcw ödeme nasıl yapılır? Lcw kapıda ödeme var mı?

Lcw ödeme yöntemleri| Lcw internet sitesinden alışveriş yapacak olanlar hangi yöntemlerle ödeme yapacaklarını araştırıyor. lcwaikiki.com/tr'den alışveriş yaptığınızda size pek çok ödeme yöntemi seçeneği sunuluyor. Site üzerinden alışverişinizi kredi kartı, banka kartı ya da Masterpass ile tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Lcw, kapıda nakit ödeme seçeneğini de müşterilerine sunuyor.

LC Waikiki kaç taksit yapıyor?

Lcw'nin 8 kredi kartıyla anlaşması bulunuyor. Arzu eden kişiler söz konusu sekiz kredi kartından biriyle ürünlerini 4 ila 8 taksit seçenekleriyle satın alabilir.

Lcw sipariş takibi nasıl yapılır?

Lcw üzerinden verilen siparişler 3 ila 5 iş günü arasında teslim ediliyor. Ürünü ne zaman teslim alacağınızı ise siteden kolaylıkla takip edebilirsiniz. Üye olduysanız hesabından sipariş takibi kısmından ürünlerinizin hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz. Sisteme üye olmadıysanız ise e posta adresiniz ve siparişi oluşturduğunuzda size gelen mailde bulunan sipariş numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz.

Lcw teslimat süresi | Lcw aynı gün teslimat var mı?

Lcw internet sitesi üzerinden yaptığınız alışveriş 3-5 iş günü içerisinde adresinize teslim ediliyor. Şayet daha hızlı bir teslimat şekli istiyorsanız ‘mağazadan gel al’ seçeneği bulunuyor. Bunun için öncelikle il ve ilçe seçimi yapmanız gerekiyor. Bu seçimin ardından ilçenizde bulunan ürünler ekranınızda sıralanacak. Ürünleri sepete atıp ödemeyi yaptıktan sonra belirlediğiniz mağazaya gidip siparişinizi elden teslim alabilirsiniz. Bazı bölgeler içinse 24 saatte teslimat uygulaması bulunuyor. Bunun içinse öncelikle il, ilçe ve mahalle tercihi yapmalısınız. Ardından 24 saatte teslim alabileceğiniz ürünler ekranınızda sıralanacaktır.

Lcw ürün iade işlemi

Ürün değişimi online mağazadan yapılmamakta. Bu sebeple faturanızla birlikte 30 gün içerisinde bir Lcw mağazasına giderek değişim yapabilirsiniz.

Ürün iadesi içinse öncelikle hesabım kısmına giriş yapıp iade edeceğiniz ürünü işaretlemeniz gerekiyor. Ardından iade formunu eksiksiz doldurup ürünü Aras Kargo, MNG Kargo veya PTT Kargo ile ücretsiz olarak Lcw adresine göndermeniz gerekiyor.