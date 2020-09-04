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Spor Lazio'dan Vedat Muriç açıklaması
Spor

Lazio'dan Vedat Muriç açıklaması

Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi, Fenerbahçe'den transfer edilmesi istenen Vedat Muriç için açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:54:00 -
Lazio'dan Vedat Muriç açıklaması

Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi, Kosovalı golcü Fenerbahçeli Vedat Muriç'in transferi hakkında konuştu.

Simone Inzaghi, Muriç ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

Inzaghi toplantıda yaptığı açıklamada, Muriç’in yanı sıra diğer futbolcu Mohamed Fares hakkında da açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, “Vedat Muric ve Fares ile ilgileniyoruz, onları transfer etmek için görüşmelerimiz devam ediyor’’ dedi.

Kosovalı futbolcu Vedat Muriç’in Lazio’dan alacağı ücret netleşti. Geçen sezon çok iyi bir performans sergileyen forvetin maaşı, Fenerbahçe’den aldığı maaşla aynı olacak.

Sarı-lacivertli ekibin Kosovolı forvetinin transferi resmilik kazanacak.

Vedat Muriç'in alacağı ücret netleşti
Vedat Muriç'in alacağı ücret netleşti

Spor

Vedat Muriç'in alacağı ücret netleşti

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