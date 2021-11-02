Lazio'dan Fransa'ya cevap

Galatasaray'ın da bulunduğu UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda taraftar sıkıntısı yaşanıyor.

Galatasaray'ın 7 puanla liderlik koltuğunda oturduğu grupta dördüncü hafta maçları bu hafta oynanacak. Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

Grubun diğer maçında ise Lazio ile Marsilya arasında kritik bir müsabaka oynanacak. Grupta şu an Lazio'nun 4, Marsilya'nın 3 puanı var ve iki takım Fransa'da kozlarını paylaşacak.

Lazio'dan Fransa'ya yanıt

Kritik Lazio maçı öncesi Fransa İçişleri Bakanlığı, önlem amacıyla Lazio taraftarlarının maça girmesini yasakladı. Ayrıca iddiaya göre Lazio taraftarlarının maç için Marsilya'ya seyahatleri de yasak.

Lazio resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve kararı eleştirdi. Kulüp alınan karara saygı duyarken kararın alınma nedenleri konusunda kendilerinin gösterilmesine karşı çıktı ve Fransa'yı eleştirdi.

Kulüp, Lazio'nun stat içinde ve stat dışında daima her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı mücadele ettiğini hatırlattı.

Lazio Kulübü, Marsilya'ya atıfta bulunarak, "Yakın zamanda Velodrome'da yaşananlar başta olmak üzere stadyumlardaki şiddetin ne yazık ki hala yaygın ve endişe verici bir oldu olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Velodrome Stadı'nda Galatasaray maçında neler yaşandı?

Marsilya, Fransa'nın en ateşli taraftarlarından birine sahip. Zaman zaman Marsilya taraftarlarının neden olduğu birçok olay gündeme geliyor. Bunlardan biri de Galatasaray maçında yaşandı.

0-0 biten maç öncesi bir Marsilya taraftarının Yunan bayrağı açarak Galatasaray tribünlerine doğru gittiği iddia edildi. Olaylar başlarken polis duruma müdahale etti.

Ancak maçın ilk yarısında gerilim tırmandı. Sahaya ve tribünlere atılan meşalelerin ardından hakem maçı durdurdu. Bu esnada polis yeniden müdahale ederken Dimitri Payet taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Aynı dakikalarda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünlere giderek sükunet çağrısı yaptı.

Marsilya yakın dönemde Angers ile oynanan bir maçta da şiddet olaylarıyla gündeme geldi. Sezon başında Nice ile deplasmanda karşılaşan Fransız ekibi yine şiddet olaylarıyla gündeme gelmiş ve maç yarıda kalmıştı.