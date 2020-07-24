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Spor

Lazio Şampiyonlar Ligi biletini aldı

Lazio, Serie A'daki galibiyet özlemini Cagliari maçıyla dindirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 04:13:00 -
Lazio Şampiyonlar Ligi biletini aldı

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lazio evinde Cagliari ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev shivi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Cagliari 45. dakikada Simeone ile öne geçerken, Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Milinkovic-Savic ile 60. dakikada Immobile'den geldi.

Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Lazio puanını 72 yaparken, 7 maçtır kazanamayan Cagliari 42 puanda kaldı. Lazio, bu zaferle birlikte 2007-08'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye de hak kazandı.

 

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