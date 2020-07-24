Lazio Şampiyonlar Ligi biletini aldı
Lazio, Serie A'daki galibiyet özlemini Cagliari maçıyla dindirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı.
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lazio evinde Cagliari ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev shivi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Cagliari 45. dakikada Simeone ile öne geçerken, Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Milinkovic-Savic ile 60. dakikada Immobile'den geldi.
Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Lazio puanını 72 yaparken, 7 maçtır kazanamayan Cagliari 42 puanda kaldı. Lazio, bu zaferle birlikte 2007-08'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye de hak kazandı.