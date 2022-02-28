Lazio-Napoli maçı golleri! Serie A puan durumu:

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Lazio'ya misafir olan Napoli, çekişmeli geçen maç sonucunda gülen taraf oldu. Maurizio Sarri'nin Lazio'su, Luciano Spalletti'nin Napoli'si ile Olimpico Stadı'nda karşılaştı. Napoli adına Eljif Elmas mücadeleye ilk 11'de başladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci devresinde sessizliği konuk ekip bozdu. 62. dakikada Eljif Elmas topu Lorenzo Insigne'ye aktardı. İtalyan kanat, topu bekletmeden ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Maçın 69. dakikasında Insigne ikinci golü atsa da VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Maçın bitmesine az bir süre kala Lazio, ikinci yarı oyuna giren Pedro ile skora denge getirdi. Ceza sahasının hemen dışında topu kontrol eden Pedro çektiği şutla takımını yenilmekten kurtardı: 1-1. 4 dakika duraklama eklenen maçta Napoli adına sahneye çıkan Fabian Ruiz 90+4'te takımına galibiyeti getirdi. Napoli, lider Milan ve Inter'in puan kaybı yaşadığı haftada kayıp yaşamadı ve 57 puana ulaşarak averajla liderliğe yükseldi. Lazio ise 43 puanda kaldı.

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