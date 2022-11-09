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Teknoloji Lazerle etkisi hale getiririyor! Çin yeni oyuncağını tanıttı
Teknoloji

Lazerle etkisi hale getiririyor! Çin yeni oyuncağını tanıttı

Çin’in geliştirdiği İHA-SAVAR Sistemi, 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda ziyaretçilerle buluştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 13:45:00 -
Lazerle etkisi hale getiririyor! Çin yeni oyuncağını tanıttı

Yeni Akit  Ankara

Günümüzdeki savaş alanlarında insansız hava araçlarının (İHA) rolü gittikçe artıyor. Bu nedenle İHA’ları imha edebilen sistemleri geliştirmek tüm dünya ülkelerinin tercih etmesi gereken elzem bir ihtiyaç haline geldi.

Çin’in geliştirdiği İHA-SAVAR Sistemi Çin’in Zhuhai kentinde devam eden 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtıldı.

Alçak irtifa algılama ve fotoelektrik radarlarıyla donatılan sistem, panoramik kızılötesi görüntüleme kabiliyetine sahip. Çin’in İHA-SAVAR Sistemi isabetli bir şekilde tespit ettiği hedefi, FK-3000 hava savunma ekipmanıyla etkisiz hale getirebiliyor. Sistemin, lazer silahıyla hedefleri bertaraf etmesi daha ekonomik bir seçenek sunuyor.

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