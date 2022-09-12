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Dünya Lavrov'dan yeşil ışık: Ukrayna ile müzakerelerden...
Dünya

Lavrov'dan yeşil ışık: Ukrayna ile müzakerelerden...

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini, ancak süreç geciktikçe anlaşmaya varmanın da zorlaştığını belirtti.,

Yeniakit Publisher
2022-09-12 10:30:00 -
Lavrov'dan yeşil ışık: Ukrayna ile müzakerelerden...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Moskova’nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini, ancak süreç geciktikçe anlaşmaya varmanın da zorlaştığını söyledi.

Lavrov, “Müzakerelerden vazgeçmiş değiliz, ancak müzakere etmeyi reddedenler bu süreci ne kadar geciktirirlerse, anlaşmaya varmanın da o kadar zor olacağını anlamalı” diye konuştu.

Rus diplomat ayrıca Moskova’nın hedeflerine nasıl ulaşacağını bildiğini de sözlerine ekledi.

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