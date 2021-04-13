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Gündem Lavrov'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' uyarısı! Cevap Alabarda'dan geldi: Buna bıyık altından gülerler
Gündem

Lavrov'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' uyarısı! Cevap Alabarda'dan geldi: Buna bıyık altından gülerler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği SİHA'larla ilgili küstah bir açıklamada bulundu. Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda ise bu küstah açıklamaya Rus silahlarının Türkiye'ye yönelik kullanıldığını açıklayarak cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 00:45:00 -

 yeniakit.com.tr 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, Türkiye de içinde olmak üzere diğer sorumlu ülkelere Ukrayna’nın militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre basın toplantısında Lavrov’a Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız silahlı hava araçları (SİHA) satışıyla ilgili bir soru yöneltildi.

Lavrov, bu soruya verdiği yanıtta, “Temas içinde olduğumuz aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere, Kiev rejiminin hiçbir zaman bitmeyen askeri açıklamalarını iyi analiz etmelerini güçlü bir şekilde tavsiye ediyoruz ve onları Kiev’in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyoruz.” dedi.

Cevap Alabarda'dan geldi! Rus silahları da Türkiye'ye karşı kullanılıyor

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, Lavrov'un küstah sözlerine cevap verdi. Yunanistan, Esed Rejimi, Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, darbeci Hafter ve terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye karşı Rusların silahlarını kullandığını söyleyen Alabarda, "Lavrov'un dediği gibi Türk silahlarının Ukrayna'da hizmet vermemesi gibi hususlar kabul edilebilir değil. Birçok noktada mücadele veren Türkiye bu savunma sanayi ürünleriyle mücadele ediyor. Rusya ile stratejik anlamda ilişkilerimiz var. Peki bizim şunu söyleme hakkımız var mı: Ey Rusya seninle birçok alanda anlaşmayı yürütüyoruz ve stratejik anlamda birlikteliğimiz var. O zaman Rum kesimine, Esed rejimiene, Yunanistan'a S-300 sattınız. Size ait hiçbir savunma sanayi ürünlerini görmek istemiyoruz desek, buna Rusya'nın cevabı ne olur? Sadece bıyık altından gülerler. " ifadelerini kullandı.

 

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