Lavrov'dan NATO uyarısı: Olumsuz sonuçlara neden olur
Norveç'in Rusya sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olumsuz sonuçlara neden olacağı konusunda uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği sanal basın toplantısında Norveç'in ve NATO'nun Rusya sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetlerinin olumsuz sonuçlara neden olacağı konusunda uyardı. Lavrov, söz konusu uyarıyı Norveçli mevkidaşı Ina Eriksen Soreide'ye de yaptığını ifade etti.