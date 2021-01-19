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Dünya Lavrov'dan NATO uyarısı: Olumsuz sonuçlara neden olur
Dünya

Lavrov'dan NATO uyarısı: Olumsuz sonuçlara neden olur

Norveç'in Rusya sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olumsuz sonuçlara neden olacağı konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 21:34:00 -
Lavrov'dan NATO uyarısı: Olumsuz sonuçlara neden olur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği sanal basın toplantısında Norveç'in ve NATO'nun Rusya sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetlerinin olumsuz sonuçlara neden olacağı konusunda uyardı. Lavrov, söz konusu uyarıyı Norveçli mevkidaşı Ina Eriksen Soreide'ye de yaptığını ifade etti.

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