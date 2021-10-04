Lavrov'dan 'İdlib' açıklaması! Muhalif grupları hedef aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'daki bakanlık konutunda Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı.

İdlib'te bazı grupların terör faaliyetlerini yoğunlaştırdığını iddia eden Lavrov, "İdlib’te terör tehdidi hala devam ediyor, üstelik bazı noktalarda terör grupları faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Dahası Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib konusuna bakış açısının kendilerine rehberlik ettiğini belirten Lavrov, “Hangi kılıkta olursa olsun bu terörist grupların İdlib’ten çıkarılması gerekiyor ve bu ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi" dedi.