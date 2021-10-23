Lavrov’dan ‘Dünya 5’ten büyüktür’e destek

Lavrov, Soçi’de bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Angola’da “Dünya Beş’ten Büyüktür” dedikten sonra “İnsanlığın kaderinin 2. Dünya Savaşı’nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağı” ifadesini kullanmasına ilişkin sorusunu cevapladı.



Lavrov, “BMGK’nin 5 daimi üyesinin dünyanın kaderini dikte etme hakkına sahip olmadığı konusunda Erdoğan’a katılıyorum. Ancak, 5 ülke BM tüzüğünde yer alan yetkilere sahip. Elbette gelişmekte olan ülkeler de BM’nin bu organında temsillerinin artırılmasında haklı olarak ısrar ediyor. Şimdi, BMGK’nin 15 üyesinden en azından 6’sı Batılıdır. Bu nedenle Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleri için yeni koltukların eklenmesi gerekiyor” dedi.