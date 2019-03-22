Lavrov: Yaşananlar ABD'nin amacını ortaya koyuyor

1999 yılında Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Sergey Lavrov, Rus NTV televizyonuna verdiği röportajda o dönemde Batılı ülkelerin uluslararası hukuku nasıl ihlal etmeye başladığını anlattı.

Lavrov, "BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa da dahil olmak üzere tüm Batılı ülkeler, güç kullanımını açıkça destekledi. O dönemki BMGK geçici üyeleri Kanada ve Hollanda da destek verdi. Güç kullanma senaryosuna ve taleplerine ya da güç kullanımına BMGK'da en aktif şekilde karşı çıkan ülkeler Rusya ve Çin ile geçici üyeler Arjantin ve Brezilya oldu" dedi.

ABD'nin uluslararası yasal çerçeveyi bozma ve onun yerine kurallara dayalı bir düzen kurma kararı aldığını kaydeden Lavrov, günümüzde Batılı ülkelerin herkesi uluslararası hukuka uymaya çağırmak yerine söz konusu düzene giderek daha fazla yöneldiğinin altını çizdi.

'Sonrasında yaşananlar ABD'nin amacını ortaya koyuyor'

NATO'nun Yugoslavya'daki eylemlerinin Washington'un Rusya sınırlarına daha fazla yaklaşma isteğiyle şekillendiğini belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD, küresel durumu tamamen kendi kontrolü altına alma ve çıkan sorunları tüm bölgelerdeki hakimiyetini artırmayı sağlayacak şekilde çözme amacı güdüyordu. Diğerlerinin yanı sıra NATO'nun Yugoslavya hikayesi, ABD'nin daha doğuya, Rusya sınırları yakınına ilerleme arzusuyla bağlantılıydı. Sonrasında yaşanan olaylar, bunun gerçekten böyle olduğunu kanıtlıyor."

'Batı'nın ders çıkarmaması üzüntü verici'

Rusya'nın Yugoslavya'da bir felaket yaşanmasını önlemek için elinde geleni yaptığını da söyleyen Lavrov, Batı'nın Yugoslavya'da yaşananlardan ders çıkarmayıp egemen ülkelere yönelik binlerce kişinin ölümüne neden olan operasyonlar düzenlemeye devam etmesinin üzüntü verici olduğunu sözlerine ekledi.