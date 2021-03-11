  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Lavrov duyurdu: Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı
Dünya

Lavrov duyurdu: Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise yaptığı açıklamada "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 13:35:00 -
Lavrov duyurdu: Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, kritik toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada "Suriye'nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek. Bir sonraki toplantıyı Türkiye'de gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık" dedi.

 "Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise yaptığı son dakika açıklamasında "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Beklenen oldu!
Ekonomi

İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Beklenen oldu!

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 10,9 artışla toplam 123 bin 497 adet satış ge..
AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Gündem

AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti

AK Parti’nin seçim yasası değişikliğiyle ilgili çalışması son aşamaya geldi. Taslak teklifte ittifak içi baraj uygulamasına gidilmemesi; Tür..
Ruslar az önce dünyaya duyurdu! Türk SİHA'ları ile saldırıya geçecekler
Dünya

Ruslar az önce dünyaya duyurdu! Türk SİHA'ları ile saldırıya geçecekler

Rus askeri uzman Igor Korotchenko, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Türk SİHA'ları ile saldırılara başlayacağını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay