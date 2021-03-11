Lavrov duyurdu: Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise yaptığı açıklamada "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, kritik toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada "Suriye'nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek. Bir sonraki toplantıyı Türkiye'de gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık" dedi.
"Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise yaptığı son dakika açıklamasında "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" dedi.