Lavaştan cips tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Lavaş cipsi nasıl yapılır? Ev yapımı kolay lavaş cips tarifi
Lavaştan Baharatlı Cips Tarifi
Malzemeler
- 4 adet lavaş
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1/2 (yarım) tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı yedi türlü baharat
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- İsteğe bağlı azıcık tuz
- Yanına biberli naneli yoğurt
Yapılışı
Öncelikle, baharatları ve sıvı yağı bir kapta karıştıralım. Lavaşları fotoğraftaki gibi keselim. Yaptığımız sosu, kestiğimiz lavaşların üzerine dökelim ve iyice her yerine bulayalım. Yağlı kağıt serili tepsimize lavaşları bırakıp, düzeltelim. 200 derecede ısıtılmış fırında, kızarana dek pişirelim. Yaklaşık 8 veya 10 dakika sürüyor. Çıkardıktan sonra, 5-10 dakika dinlendirelim. Yanında naneli biberli yoğurtla servis yapalım. Afiyet olsun.