Lavanta tarlasında mutluluğa "Evet" dediler

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir çiftin nikahı, lavanta tarlasında kıyıldı.

Evlenmeye karar veren Meltem Güler ile İslam Özgün, nikah işlemlerini tamamladıktan sonra, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e, nikahlarını lavanta tarlasında kıymak istediklerini bildirdi.



Çiftin bu isteğini kabul eden Yüksel, yapılan bazı düzenlemeler sonrası mor renkli tarlada iki gencin nikahını kıydı.

Gelin Meltem Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikahlarının kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.

Güler, mor tarlaların arasında 'Evet' demenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Bizim için çok güzel bir anı oldu. Belki de Türkiye'de bir ilk olmuştur. Farklı bir şey yapmak istedik. Tekirdağ'da da böyle güzel bir lavanta tarlası vardı. Biz de nikahımızı burada yapmak istedik. Başkanımız da gelip bize destek oldu." dedi.

Damat İslam Özgün de lavanta tarlasında nikahlarını kıyma istediğini kırmayan Yüksel'e teşekkür ederek, "Farklı bir nikah olsun istedik. Tarla sahibi Hakan Turgut da bize yardımcı oldu, bize fikir verdi. Sağ olsun onun sayesinde unutulmaz bir nikah töreni yapabildik." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, genç çiftin farklı bir nikah yapmak isteğine destek olduğunu belirterek, "Yer çok güzel. Böyle bir güzelliği Tekirdağ'a kazandırdıkları için yer sahiplerine de teşekkür ediyorum. Süleymanpaşa için lavantanın alternatif tarım olarak yapılacağını da gösterdiler. Biz de bu tür nikah ve başka etkinliklerle lavantanın tanıtımını yapmakta fayda gördük. Belediye olarak bununla ilgili hazırlık yapıyoruz. Bu nikah gençler için de çok güzel hatıra olarak kalacak. Kendilerine bir ömür mutluluklar." ifadesini kullandı.







