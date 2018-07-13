0553 313 94 23

Lavanta işine giren ev hanımı, gözünü yurt dışına çevirdi

"Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" projesi kapsamında yarışmaya katılıp Türkiye birinciliği elde ederek lavanta yetiştiriciliğine başlayan Tok isim patenti almaya hazırlanıyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:25
Lavanta işine giren ev hanımı, gözünü yurt dışına çevirdi

Adana’da "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" projesi kapsamında yarışmaya katılıp Türkiye birinciliği alarak lavanta yetiştiriciliğine başlayan Yeliz Tok, 5 dönümlük arazisinde hasada başladı. Hedefinin yurt dışı pazarı olduğunu belirten Tok, isim patentini aldıktan sonra büyük firmalara lavanta yağı satacağını, lavantayı şimdilik sabun, kolonya, mum, hediyelik eşya satışı yaparak değerlendirdiğini söyledi.  

2016 yılında "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" projesi kapsamında yarışmaya katılan Yeliz Tok, Türkiye birincisi oldu. Tok, proje kapsamında birinci olur olmaz kayınbabasının atıl vaziyetteki 5 dönümlük arsasına lavanta ekti. İlk hasadını geçtiğimiz sene yapan Tok, bu senede ürünlerinin hasadına başladı.

Tarım ya da hayvancılıkla ilgili hiçbir bilgisi ve çalışması olmadığını söyleyen Tok, "Kız kardeşimin ısrarı üzerine katıldığım bir yarışmada herkes kendi mesleğiyle ilgili projeler hazırlarken bende ev hanımı olarak çiçeklere ilgi duyduğum için lavanta ile ilgili bir proje hazırladım. Birincilik beklemezken hem Adana hem de Türkiye birinciliği aldım. Şimdi lavanta üzerine çalışmalarım devam ediyor’’ dedi.

,Lavantanın tıbbi aromatik bir bitki özelliği taşıdığı belirten Tok, "Lavanta, hem ilaç sanayisinde hem de kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Hasat zamanları 3. yılın ardından artacağı için 3 yıl süresi içinde lavantalarımızı çeşitli süslemelerde kullanarak kendime getiri sağlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda evde sabunlar, kolonyalar ve mumlar yapıyorum. Ürünlerimi bu şekilde tanıtmaya çalışıyorum’’ diye konuştu.

İsim patentini ise en kısa zamanda alacağını belirten Tok, 3. yıldan sonra daha büyük firmalara lavanta yağlarını vermeyi planladığını belirtti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:25
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cari açık sorununa neşter vurulacak
    1. Cari açık sorununa neşter vurulacak
    2. Şehitlerin anısına bastırılan..
    3. Faiz ve enflasyon düşecek Türkiye..
    4. Acun Ilıcalı Adnan Oktar'dan gözaltına..
    5. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat..
    6. Diğerleri ölünce terörist böyle teslim..
    7. Online tatil pazarı yüzde 190 büyüdü
    8. Facebook'a veri sızdırma soruşturması
    9. Acun Ilıcalı 'Adnan Oktar'ın talebesi'..
    10. İhracatın yönetim kadroları belli oldu
    11. Damat online satış ile uçtu
    12. Adnan Oktar kediciğinden bomba Acun..
    13. Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
    14. Adnan Oktar'ın adamı polisi..
    15. FED Başkanından faiz indirimi sinyali
    16. Yasin Öztekin kimdir?
    17. 657’de reform zamanı
    18. Meteorolojiden hafta sonu uyarısı!
    19. Van Jandarma Komutanlığı'ndan..
    20. Kedicik her şeyi anlattı! Çıplak namaz..
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...