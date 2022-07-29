Lavabodan koku gelmesinin nedenleri ve çözümü

Lavabodan Neden Kötü Koku Gelir?

Kirli bulaşıklar yıkanması durumunda küçük yiyecek parçacıklarının lavabonun gider borusuna yapışması durumunda zamanla bu yiyecek kalıntıları çürümeye başlayacaktır. Lavabonun gider kısmında zamanla yapışan yiyecek atıklarının tıkanmanın oluşmasına neden olur. Böylesi bir durumda ise kötü bir konun ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca lavabodan kötü koku gelmesinin nedenleri arasında şunlar bulunur:

Lavabonun gider kısmının tıkanması;

Yiyecek atıklarının zamanla çürümeye başlaması;

Tesisatın yanlış takılması;

Lavabonun uzun süre kullanılmaması.

Lavaboların sık sık tıkanması durumunda açılması gerekmektedir. Çoğunlukla bazı insanların tatile gitmesi ile birlikte bir süre kullanılmayan lavabolarda ise çok güçlü bir kokunun oluşması görülmektedir. Lavabolarda kullanıma bağlı olarak oluşan koku aynı zamanda da kullanılmaması ile birlikte de ortaya çıkacaktır.

Ayrıca mutfak lavabosundan kokuların gelmesinin nedenleri arasında evin birinci katta olması ve lodos gibi iklim şartlarında da kötü bir kokunun geldiği görülmektedir.

Lavabodan Gelen Kötü Kokuyu Önleme

Boruları her zaman için kontrol etmeniz önerilmektedir. Şayet zamanla aşınmış lavabo borularında sızma olması durumunda kötü kokular meydana geldiği görülmektedir. Bu gibi durumlarda plastik olan boruların delinmesi ya da monte edildiği kısımlarda şayet sorun olması halinde bir sızıntı varsa bunun giderilmesi kokunun önlenmesinde etkili olacaktır. Uzun süre kullanılmayacak olan lavaboların her zaman için gider kısımları kapatılması gerekmektedir. Uzun bir süre kullanmadığınız lavabonun evinize geldiğiniz zaman kötü bir koku ile karşı karşıya kalmamak için yapacağınız ilk işlemin giderken mutlaka lavabo gider kısmını bir tıkaç ile birlikte tıkamak ya da üzerini tam olarak kaplayacak şekilde bir eşya ile kapatmak olacaktır.

Türk Kahvesi ve Sıcak Su

2 yemek kaşığı Türk kahvesi;

1 litre sıcak su.

Türk kahvesinin birçok faydasının olması ile bilinmektedir. Kahvenin tıkanmış lavabonun açılmasında etkili olacağı gibi aynı zamanda da kötü kokuları alması ile bilinmektedir. Kötü kokunun bir an önce yok olmasını istiyorsanız o halde yapacağınız ilk işlemin lavabonun gider kısmına doğru 1 yemek kaşığı Türk kahvesinden konulması gerekmektedir. Bu kahvenin gider kısmından borusunun içine doğru gittiğinden emin olmalısınız. Gider borusunda birkaç dakika kalmasından sonra kaynar suyun üzerine yavaş yavaş dökmeniz gerekmektedir. Suyun yarısını dökün diğer yarısını ise yarım saat sonra bir yemek kaşığı kahveyi daha aynı şekilde gider kısmına dökün ve üzerine kalan yarım litre kaynar suyu dökün.

Bu işlemi günde birkaç defa tekrar etmelisiniz. Böylelikle gider kısmından gelen kötü kokuları önlemiş olacaksınız.

Tarçın ve Kaynar Su

3 yemek kaşığı toz tarçın;

1 litre kaynar su.

Toz tarçın kötü kokuların oluşmasını engelleyecek ve yerine çok güzel bir kokunun olmasını sağlayacaktır. Bunun için yapacağınız ilk işlemin gider kısmında ya da borularda oluşan yemek atıklarının yapışması ile birlikte zamanla çürümesine neden olduğunda çürükler kokunun olmasına neden olur. Bu da çok kötü bir kokunun oluşmasına neden olacağından ortadan kaldırmak için gider kısmına ilk öncelikle 2 yemek kaşığı toz tarçın dökülmeli ve 5 dakika beklenerek üzerine yarım litre kaynar su çok yavaş dökülmelidir. Geri kalan toz tarçın ile birlikte lavabonun yıkamanız ve kalan kaynar suyu da dökerek temizliğini yapmanız durumunda tıkalı lavabonun açılmasını ve aynı zamanda da kötü kokunun yok olarak yerine mis gibi toz tarçın kokusuna bırakacaktır.

Tıkalı lavabo nasıl açılır?

Tuz ve Sirke

100 gram tuz;

1 litre sirke;

1 litre su.

Tıkalı lavabonun kötü kokuların etrafa yayılmasında çok etkili olması sebebi ile bu kokuların yok olması için yapacağınız ilk işlem 100 gram tuzun lavabonun gider kısmının üzerine dökünüz. Birkaç dakika beklemeniz gerekmektedir. Üzerine ilk olarak kaynattığınız sirke dökülmelidir. 2 dakika kadar beklemeli ve kaynamış suyu dökmelisiniz. Yemek atıklarının boruların kenar kısmına yapışması ile birlikte oluşan koku ve gider kısmının zaman içerisinde dolarak tıkanması hem çürüklerin kokusu hem de tıkanıklığa bu şekilde çözüm bulmuş olacaksınız. Ayrıca sirkenin bakterileri öldürmesini de sağlayacaktır. Lavabo gibi yerler bulaşıkların tıkanmakta olduğu yerler olması sebebiyle bakteriler ya da mikroplar ciddi sağlık sorununun oluşmasına neden olur. Fakat sirkenin kullanımı ile birlikte unutulmamalıdır ki sirke bakteri ve mikropları öldürecek olması nedeniyle sağlık sorunlarını da engellemiş olacaktır.