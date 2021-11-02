2016'da 'darbe'yi meşrulaştırmaya çalıştı! İngiliz gazeteci Erdoğan'ı olmayan kriz üzerinden hedef aldı

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2016 yılında İngiliz yayın organı Indepent'te çalışırken FETÖ'nün hain darbe girişimini meşrulaştırmaya çalışan İngiliz gazeteci Laura Pitel, şimdi de uydurma AK Partili kaynaklarla "Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu" yazdı.

Dün darbeye gerekçe arıyordu!

Pitel, 2016 yılının Mart ayında, çalıştığı Indepent'te bir yazı kaleme alarak, "AB'nin Türkiye'deki otoriterliğine tepkisizliği utanç verici" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatörlükle" suçlayan Laura Pitel, Avrupa merkezli bir yayın organın Avrupa Birliği'ni hedef almış ve AB'yi şöyle suçlamıştı:

"AB'nin göçmen krizinde işbirliği beklentisi nedeni ile Türkiye'de git gide artan otoriter uygulamalara sessiz kalıyor. AB'nin tutumu utanç verici."

'Darbeciler haklı, Erdoğan diktatördü' demenin zeminini hazırlamıştı

2016'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin başarılı olacağını hayal ederek, darbeye zemin hazırlama çabasında olup, "Erdoğan diktatördü. Darbe haklıydı." zeminini oluşturmaya çalışan İngiliz gazeteci bugün de uydurma AK Partili kaynaklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı olmayan "ekonomik kriz" üzerinden hedef aldı.

Laura, Laura, ihracatın rekor kırdığından haberin var mı?

Tek hayali ve hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devrilmesi olan Laura Pitel, Financial Times'daki köşesinde "Zayıf Türkiye ekonomisi Erdoğan'ı devirecek mi?" başlığını kullandı.

Uydurma senaryo, olmayan AK Partili kaynak

Olmayan "ekonomik kriz" üzerinden Erdoğan'ı hedef alan İngiliz Laura, kriz mizanseninde "hayali" bir AK Partili kaynak kullandı.

"Haber için FT'ye konuşan AKP'den bir isim, parti içinden bir ismin Erdoğan'ın yüzüne ekonominin durumundan halkın mutsuz olduğunu dile getirdiğini; Cumhurbaşkanı'nın da sinirlenerek, 'Yalan söylüyorsun. Ben sokağı senden daha iyi bilirim' dediğini aktardı."