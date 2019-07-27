Latteli dondurulmuş pastanın kokusu dört yanınızı saracak

Kahve tadını her alana taşımak isteyen kişilerin beğeneceği, eşsiz ve damakta aroma bırakan yepyeni bir tarife ne dersiniz?

Dilerseniz yaptığınız pandispanya içerisinede latte koyarak, aromatik yapıyı ikiye katlayabilirsiniz. Fakat anında yapmak isterseniz, kalan keklerinizi de değerlendirebilirsiniz. Ya da kahve ile pandispanyayı ıslatmak da farklı bir seçenek olabilir...

Malzemeler

1 litre süt

Pandispanya

1 dolu yemek kaşığı un

1 dolu yemek kaşığı nişasta

1 dolu yemek kaşığı pirinç unu

1 çay bardağı latte

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket kremşanti

Üzeri için;

1 paket sıvı krema

50 gr beyaz çikolata

3 yemek kaşığı şeker

karamel

Öncelikle pandispanyayı hazırlayıp, 8 saat kadar bekletin. Dilerseniz bu tarif için japon cheesecakeini de kullanabilirsiniz.

Derin bir tencere içerisine; süt, nişasta, un ve pirinç ununu koyun. Sütün içerisinden yarım çay bardağı kadar kenara ayırın.

Kaynayıp muhallebi kıvamına geldiğinde içerisine latte ve vanilya ilave edin. 5 dakika kadar daha kaynatın.

Ardından ocaktan aldıktan sonra karıştırarak ilk sıcağının çıkmasını sağlayın. Tereyağını ekleyip eriyinceye kadar karıştırın.

Sonrasında içerisine, kenara ayırdığınız sütü yavaş yavaş ekleyin. Dilerseniz bu esnada bir miktar çikolatada ekleyebilirsiniz.

Tamamen soğuduktan sonra içerisine toz kremşantiyi ilave edin ve çırpıcıyla hava almasını sağlayarak kabartın.

Derin bir kap içerisine bu harcın yarısını doldurun. Ardından pandispanyadan bir miktar keserek üzerine kapatın. En üstüne kalan kremayı ilave edin ve dondurucuda 4 saat kadar dinlendirin.

Üzerini süslemek için; Sıvı kremayı şekerle çırpıp iyice kabartın. Çikolatayı da benmari usulü eritip içerisine ekleyin.

Kalıptan çıkardıktan sonra kremayı üzerine sürüp, karameli dökerek servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...