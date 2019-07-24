0553 313 94 23

Japon cheesecake tarifiyle dillere destan kek yapımı

Meşhur yumuşacık cheesecake tarifini sizler için derledik. Bu lezzeti kaçırırsanız pişman olursunuz...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
Japon cheesecake tarifiyle dillere destan kek yapımı

Son zamanlarda her yerde gördüğümüz, yumuşak görüntüsü ve yiyenlerin bir kere daha yediği japon cheesecake'i bir de biz deneyelim istedik. En güzel kıvamı tutturabilmeniz için en özel tarifi sizlere sunuyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler

  • 6 adet yumurta
  • 1 kutu labne peyniri (250 gr)
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 tepeleme yemek kaşığı un
  • 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta
  • 2 paket vanilya
  • 1 limon kabuğu rendesi

Metal bir kap içerisine süt, labne peynir ve tereyağını alarak benmari usulü eritmeye başlayın.

Eriyip homojen bir kıvam alana dek karıştırmaya devam edin.

Hafif kıvam aldıktan sonra ocaktan aldığınız karışımın içerisine teker teker yumurta sarılarını ilave ederek çırpma işlemine devam edin. Karışım sıcak olduğu için yumurtayı pişirme ihtimali var. Bu nedenle hızlıca karıştırmalısınız.

Ardından un ve nişastayı eleyerek karışıma ilave edin.

Yumurtanın beyazlarına bir miktar tuz ve birkaç damla sirke ilave ederek, derin bir kap içerisinde çırpın.

Üzerine şekeri ilave ederek kremşanti kıvamına gelmesini sağlayın.

Bu harcı, yumurta sarılarının içerisine söndürmeden,karıştırarak ilave edin.

Yağlı kağıt serili yuvarlak kalıbınızın içerisine, bu karışımı boşaltın.

Ardından kalıbı, geniş bir tepsiye koyun ve tepsinin içerisine 2 su bardağı kadar kaynar su dökün.

Bu şekilde 170 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin. Ardından 145 dereceye indirin ve 45 dakika kadar pişirmeye devam edin.

Pişme süresi dolduktan sonra fırının ağzını yarım açın ve 20 dakika boyunca dinlendirin.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
  1. kek
  2. japon cheesecake
  3. cheesecake tarif
  4. Tarif
  5. trend
  6. Yemek Tarifleri
  7. tatlı tarifleri
  8. kolay tatlılar
  9. pratik lezzetler
  10. ara sıcaklar
  11. çay saati
  12. çay saati menüsü
  13. çikolata

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da sigara kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
    1. İstanbul’da sigara kaçakçılığı..
    2. Van'da tarihi eser kaçakçılığı
    3. Dökülen saçlar kaderiniz olmasın
    4. Arı zehri nedir? Arı zehrine ne iyi..
    5. E- ticarette sıra e- dönüşüme geldi
    6. Kendine çift maaş bağlayan CHP'li..
    7. Milyonluk dolandırıcılığa verilen ceza..
    8. Aşırı yağışlar çiftçinin beklentisini..
    9. Kanseri yenen doktordan ’hayat..
    10. Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep..
    11. Türk müteahhitler, ilk yarıda..
    12. Elektrik kontağından çıkan yangın evi..
    13. Sözde özgürlükçü, özde Türk-İslam..
    14. Genç fotoğrafçının ilk sergisi
    15. Malazgirt’te biçerdöverler denetlendi
    16. İsrail güçleri Batı Şeria'da 23..
    17. Köftelerin olmazsa olmazı kimyonun..
    18. Yüzdeki kırışıklıklar kaderiniz olmasın
    19. 6 aylık bebeğiyle 2 çocuğunu evde..
    20. Kuran Kursları turnuvasının şampiyonu..
    21. (Özel) Küçük kalbi yeni bir savaşa..
    22. Şanlıurfa’da hedef tüm kırsalda..
    23. Kafası su borusuna sıkışan yavru..
    24. Bursa'da 'psikolojiyi olumsuz..
    25. Türk Telekom’un hedefi ‘Yeni Nesil..
    26. Müzik bölümü yetenek sınavı tarihleri..
    27. Rusya'dan Güney Kore'ye "pişmanlık"..
    28. Yazar ve İletişim Uzmanı Mario Levi:..
    29. Adnan Oktar ve örgütünün şifreleri..
    30. Kilim ve eski halılardan saha..
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!