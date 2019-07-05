Latmos’ta ekoturizm için sevindirici gelişme

Kaya resimleri ve doğasıyla ünlü Aydın ilndeki Latmos’un ekoturizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Hizmet ve Ürünler Şube Müdürlüğü’nün bünyesindeki ekoturizmi hayata geçirme çalışmaları kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Aydın’da daha önce yapılan toplantıda pilot bölge seçilen Koçarlı’ya bağlı Bağarcık bölgesinde gerçekleştirilen ve Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay başkanlığında gerçekleştirilen Latmos ekoturizm inceleme çalışmasına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Odun Dışı Hizmet ve Ürünler ve Ekoturizm Şube Müdürü Yüksel YANMADIK, Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan, Müze Araştırmacısı Aynur Akkan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Projeleri Koordinatörü Veteriner Gökçe Yıldırım, Sanat Tarihçisi U. Özgür Özel ve Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ile orman personeli katıldı. Koçarlı’ya bağlı Bağarcık’tan başlayıp, aynı alanda biten bir rota üzerinde gerçekleştirilen incelemede doğal ve kültürel kaynak değeri olan 15 alan tespit edildi. 8 bin yıllık prehistorik kaya resimleri, kutsal alanlar, antik yollar, savunma yapıları, ilginç jeolojik oluşumlar, anıtsal nitelik taşıyan ağaçlar, endemik ve nadir bitki örnekleriyle ilgili ekoturizm yönetim planı hazırlanmasına karar verildi. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardındaki aşamalarda ise köyde atıl vaziyette duran ilkokulun düzenlenerek Latmos Bağarcık Ziyaretçi Tanıtım Merkezi haline dönüştürülmesi planlanıyor.

İncelemeyi değerlendiren Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “ Yapılan çalışmadan sonra Bağarcık’lı bir ailenin evinde yöresel yemekler yenildi ve köye gelecek konuklarla ilgili düşünceleri alındı. Muhtar Ali TÜRK’le yapılan sohbette, köydeki vatandaşların istekleri ve turizmle ilgili beklentileriyle ilgili notlar alındı. Bağarcık’tan sonra, bölgedeki devasa boyutta bir kayanın üzerine inşa edilmiş Çörlenasar Kalesi’nde inceleme yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karakaya Köyünde bulunan Latmos Ziyaretçi Tanıtım Merkezi’nde bir inceleme yapıldı. Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alındı. Latmos bölgesinin doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması ve tanıtılması için yapılan bu çalışmalar, aynı zamanda yöre insanlarına ekonomik olarak katkı yapmasını amaçlamaktadır. Birçok kurumun işbirliğiyle yapılan çalışmalar pilot bölge olan Bağarcık’ta başlatılmış olup, süreç içinde daha geniş alanlara yayılması düşünülmektedir “ dedi.