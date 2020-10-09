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Aktüel Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 8 milyon 311 bini aştı
Aktüel

Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 8 milyon 311 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 02:11:24 -
Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 8 milyon 311 bini aştı

ANKARA (AA) - Latin Amerika ve Karayipler kıtasında, yeni tip koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 8 milyon 311 bin 938'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta geneli ve Karayipler'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 68 bin 67 artarak 9 milyon 859 bin 235'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 360 artışla 362 bin 895'e çıktı.

Latin Amerika ve Karayipler kıtasındaki ülkelerin sağlık sistemlerinin yetersiz olması nedeniyle ağır hasta sayısı hızla artmasına karşın sağlığına kavuşanların sayısı ise 8 milyon 311 bin 938 kişiye yükseldi.

Bugüne kadar kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 148 bin 228'le salgının merkez üssü Brezilya, 82 bin 726'yla Meksika ve 33 bin 9 kişiyle Peru'da görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 5 milyondan fazla vakayla Brezilya, 877 bin 683 ile Kolombiya ve 840 bin 915 ile Arjantin oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da Brezilya'da 4 milyon 391 bin 424, Kolombiya'da 773 bin 974, Arjantin'de 670 bin 725 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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