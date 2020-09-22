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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-22 22:42:18 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 429 artarak 13 bin 482'ye, vaka sayısı da 8 bin 782 artışla 640 bin 147'ye yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 508 bin 563 oldu.

- Şili'de ölü sayısı 12 bin 321'e yükseldi

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artışla 12 bin 321'e, vaka sayısı 1055 artışla 448 bin 523'e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 399 bin 555 olarak açıklandı.

- Bolivya'da ölü sayısı 7 bin 654'e çıktı

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 654'e, vaka sayısı da 310 artışla 130 bin 986'ya ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 90 bin 240 olarak açıklandı.

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