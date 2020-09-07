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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 21:35:56 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 120 artarak 9 bin 912'ye, vaka sayısı da 6 bin 986 artışla 478 bin 792'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 357 bin 388 oldu.

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 artışla 11 bin 652'ye, vaka sayısı 1764 artışla 424 bin 274'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 395 bin 717 olarak açıklandı.

- Bolivya'da ölü sayısı 7 bini aştı

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 8'e, vaka sayısı da 528 artışla 120 bin 769'a ulaştı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 71 bin 489 olarak kaydedildi.

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