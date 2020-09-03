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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-03 21:14:34 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 184 artarak 9 bin 155'e, vaka sayısı da 10 bin 933 artışla 439 bin 172'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 322 bin 461 oldu.

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78 artışla 11 bin 422'ye, vaka sayısı 1762 artışla 416 bin 501'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 389 bin 409 olarak açıklandı.

- Bolivya'da ölü sayısı 5 bini aştı

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 102 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 5 bin 203'e, vaka sayısı da 661 artışla 117 bin 968'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 64 bin 74 olarak kaydedildi.


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