Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

BOGOTA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 698, Meksika'da 800, Arjantin'de 228, Kolombiya'da 183, Peru'da 45 ve Ekvador'da 61 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 698 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 174 bin 515'e, 49 bin 863 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 436 bin 65'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 259 bin 704 vaka ve 42 bin 456 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 698 bin 353 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 800 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 11 bin 251 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 107 bin 565'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 133 bin 613'e ve iyileşenlerin sayısı da 836 bin 567'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 228 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 39 bin 156'ya, 7 bin 533 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 440 bin 103'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 268 bin 358 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 37 bin 117'ye çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 297 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 334 bin 89'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 225 bin 635'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişi yaşamını yitirdi ve 1847 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 967 bin 75'e, can kaybı 36 bin 76'ya, iyileşenlerin sayısı 899 bin 213'e yükseldi.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 562’ye yükseldi.

Vaka sayısının 1203 artarak 194 bin 876'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 169 bin 804 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.







