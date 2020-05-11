Latifeye latife..

Bir gün Hz. Ali’nin kardeşi Akîl, Muaviye’nin yanına gider, gözlerini kaybetmiştir. Muaviye sonunu hesap etmeden kendisine takılmak ister ve şöyle der:

- “Haşimoğulları size ne oluyor gözlerinizi kaybediyorsunuz.”

Sözünü dudaktan gözünü budaktan esirgemeyen Akîl şu ibretli cevabı verir: “Ümeyye oğulları sizin basiretinizi kaybettiğiniz gibi biz de gözlerimizi kaybediyoruz.”