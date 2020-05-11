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Hikmetli Sözler

Latifeye latife..

Muaviye, Hz. Ali’nin kardeşi Akîl’e, “Haşimoğulları size ne oluyor gözlerinizi kaybediyorsunuz.” diye sorar ve o ibret dolu cevabı alır.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:26:00 -
Latifeye latife..

Bir gün Hz. Ali’nin kardeşi Akîl, Muaviye’nin yanına gider, gözlerini kaybetmiştir. Muaviye sonunu hesap etmeden kendisine takılmak ister ve şöyle der:

- “Haşimoğulları size ne oluyor gözlerinizi kaybediyorsunuz.

Sözünü dudaktan gözünü budaktan esirgemeyen Akîl şu ibretli cevabı verir: “Ümeyye oğulları sizin basiretinizi kaybettiğiniz gibi biz de gözlerimizi kaybediyoruz.

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