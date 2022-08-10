Latif Şimşek'ten tüketicilere çağrı: 15 gün et yemeyin

Enflasyon ve artan gıda fiyatlarının ele alındığı A Haber canlı yayınında gazeteci Latif Şimşek, tüketicilere çağrı yaptı.

Devletimiz üzerine düşeni yapıyor. Bazı gıda ürünlerinde KDV indirimi de yapıldı. Bunu da istismar ettiler. Fahiş fiyat uygulayanlara kesinlikle acımamalı, ortada hiç bir şey yokken zam yapıyorlar. Temel girdilerin sabit olmasına rağmen serbest piyasada gerileme beklenirken indirim yapılmıyor.

Fiyat artışlarıyla ilgili muhalefetin ticaret odaları ve aracılara bir çağrıda bulunup zor süreçte herkesin elini taşın altına koymamasını eleştirdim. Fiyat artışlarıyla ilgili odalardan ve sanayi kuruluşlarından da duymadım ben bunu.

Tüketicinin fiyatları dengede tutmak için en önemli silahı tüketmekten vazgeçmektir. Tüketicimizin de böyle bir niyeti olmadığı ortada. Benim sözüm 250 gr zeytin alan, yarım kilo kıyma alan insanlardan bunu bekleyemeyiz. Et fiyatları yükseldiğinde 15 gün et yemeyebiliriz. 15 gün yumarta da yemeyebiliriz. Avrupa'da böyle yapılıyor.