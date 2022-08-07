Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'un koruması suç makinası çıktı! Cinayet, tehdit, yaralama...

Demokrat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşadı.

Sabah'ta yer alan habere göre, gerginlik sonrasında ise Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Saldırı teşebbüsü başarısız sonuçlanan Enginyurt'un ardından bu kez DP'li vekilin koruması Latif Şimşek'i darp etti.

Latif Şimşek suç duyurusunda bulundu

Enginyurt ve koruması Emrah Topal'ın saldırısı sonrası Latif Şimşek Şişli Emniyeti'ne giderek saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Koruması suç makinası çıktı

Enginyurt'un koruması olan Topal'ın suç makinası olduğu ortaya çıktı. Topal'ın kasten adam öldürme, tehdit ve yaralama suçlarının olduğu öğrenildi.

Enginyurt'un dosyası ayrıldı

Ayrıca Enginyurt'un milletvekili olmasından dolayı dosyasının ayrıldığı ve olaya karışan 2 kişinin daha gözaltına alınacağı öğrenildi.