Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, katıldığı bir canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ile kavga etti. Programa ara verildiği sırada Enginyurt'un korumasının Latif Şimşek'i darp ettiği açıklandı. Peki, Latif Şimşek kimdir? Latif Şimşek kaç yaşında? Latif Şimşek kariyeri...

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ile kavga etti. İkili arasında yaşanan tartışma büyüyünce yayına ara verildi. Bir süre sonra yayına devam eden programda açıklama yapan sunucu, yayına ara verildiği sırada Latif Şimşek'in Enginyurt'un korumaları tarafından darp edildiğini açıkladı. İşte, ilgilerin odağındaki isim Latif Şimşek'e dair merak edilenler...

LATİF ŞİMŞEK KİMDİR?

Latif Şimşek, 1 Mayıs 1963 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlkokulu Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bitiren Latif Şimşek, 1982 Yılında Ankara Merkez imam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek okulu’na girdi.

LATİF ŞİMŞEK KARİYERİ

1987 yılında bu okuldan mezun oldu ve aynı yıl Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliği'nde muhabir olarak çalışmaya başladı. Polis-adliye muhabirliğinden başlayıp, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Muhabirliği görevlerini yürüttü.

1993 yılında TGRT’nin kurulmasıyla televizyonculuk yaşamına başladı.Daha sonra kurulan TGRTHABER kanalının Ankara Haber Müdürlüğünü yaptı.

2007 yılında SES Tv’nin Haber Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. 2010 yılına kadar aynı görevi sürdüren Latif Şimşek 2010’da kurulan Beyaz Tv’nin de Haber Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Aynı zamanda Beyaz Tv’de, önce Fikri Sağlar ve Şamil Tayyar ile daha sonra Hulki Cevizoğlu ve Şamil Tayyar ile “Derin Siyaset” programını yaptı.

Can Ataklı ve Rasim Ozan Kütahyalı ile “Dinamit”, Nagihan Alçı ile de "Med-Cezir" programlarını sundu. Daha sonra Ümit Zileli ve Rasim Ozan Kütahyalı ile Dinamit Programının moderatörlüğünü ve yapımcılığını sürdürdü. Bir yıl kadar “Latif Şimşek’le Gündem” programını yaptı ve sundu. Latif Şimşek Beyaz TV'den bugün istifa etti.

LATİF ŞİMŞEK KAÇ YAŞINDA?

59 yaşındaki Latif Şimşek, evli ve iki çocuk babasıdır.