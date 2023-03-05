Latif Şimşek açıkladı! 'Karamollaoğlu'ndan Akşener'e: Yeter artık sizden çektiğimiz'

Gazeteci Latif Şimşek, Altılı Masa'nın son toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kesin bilgi olarak söylüyorum. Akşener ile Kılıçdaroğlu tartışırken Karamollaoğlu araya girip Akşener’e 'Yeter artık sizden çektiğimiz' dedi." ifadelerini kullandı.

"Kaynaklarımızı açıklamak durumunda kalacağız"

Şimşek, Altılı Masa'da yaşanan krizle ilgili konuşmasında, "Bir anda ortam elektrikleniyor ve o anda Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Yeter artık sizden çektiğimiz' diyor. Bu sözün hangi tonda söylendiğini tahmin etmişsinizdir. Temel Bey'in de yapısını göz önüne aldığımızda biraz tatlı-sert yeri geldiğinde de sert konuşan bir yapısı var. Ben bunu kesin bir bilgi olarak öğrendim bugün. Ama Temel Bey 'Ben böyle bir şey söylemedim' derse belki de kaynaklarımızı açıklamak durumunda kalacağız." diye konuştu.

"Siz beşiniz karar alıyorsanız..."

Akşener'in bunun üzerine masayı terk etmek için kalktığını söyleyen Latif Şimşek, "Ahmet Davutoğlu araya girip ortamı yumuşatacak ifadeler kullanmış ve daha sonra Akşener oturmuş. Faat bir süre sonra ortam yine elektrikleniyor. O zaman da 'Beş imza ile açıklayalım' diyor Kemal Bey. Meral Hanım da 'Siz beşiniz karar alıyorsanız bana ne gerek var kalkayım' diyor. Kemal Bey de 'Siz bilirsiniz' diyor." dedi.