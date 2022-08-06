Lastik sektörünün en hızlı büyüyen şirketi Petlas oldu
Petlas, Capital 500 2021 sıralamasında bir önceki yıla göre 26 basamak yükselerek, Türkiye lastik sektörünün en hızlı büyüyen şirketi oldu.
Türkiye’nin yerli sermayeli lastik üreticisi Petlas, yükselişini sürdürüyor. Bu çerçevede, Capital 500 2021 Türkiye sonuçlarında Petlas, 175’ten 149’uncu sıraya yükseldi. Böylece, 5 milyar TL cirosu ve 4 bin 500 çalışan sayısı ile Türkiye lastik sektöründe en hızlı büyüyen şirket olarak öne çıkan Petlas, 2020’ye göre sıralamasını 26 basamak birden artırdı. AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, 2 bin 500 çeşit ebatta 80 ayrı desende lastik ürettiklerini, söz konusu başarıyla birlikte sektörde hızla büyümeye devam ettiklerini aktardı.