Lastik sektörünün en hızlı büyüyen şirketi Petlas oldu

Türkiye’nin yerli sermayeli lastik üreticisi Petlas, yükselişini sürdürüyor. Bu çerçevede, Capital 500 2021 Türkiye sonuçlarında Petlas, 175’ten 149’uncu sıraya yükseldi. Böylece, 5 milyar TL cirosu ve 4 bin 500 çalışan sayısı ile Türkiye lastik sektöründe en hızlı büyüyen şirket olarak öne çıkan Petlas, 2020’ye göre sıralamasını 26 basamak birden artırdı. AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, 2 bin 500 çeşit ebatta 80 ayrı desende lastik ürettiklerini, söz konusu başarıyla birlikte sektörde hızla büyümeye devam ettiklerini aktardı.