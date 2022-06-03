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Yerel Lastik botta düzensiz göçmenler yakalandı
Yerel

Lastik botta düzensiz göçmenler yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde 25 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 16:36:00 -
Lastik botta düzensiz göçmenler yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Lastik bottaki göçmenleri karaya çıkardılar

Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri kurtararak karaya çıkardı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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