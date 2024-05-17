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Yerel Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Yerel

Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Yeniakit Publisher
2024-05-17 23:22:00 -
Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda mobil radarı ve Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot ve fiber tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, hareket halindeki fiber tekne ve lastik botu durdurarak aralarında çocuklarında bulunduğu 47 düzensiz göçmeni yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 1 kişi gözaltına alındı.

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