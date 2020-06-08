Lastiği çıkan otomobil bariyerlere çarptı;4 yaralı

DÜZCE(İHA) – Ankara istikametinden İstanbul İstikametine gitmekte olan otomobil, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde ön lastiğinin çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilden yaralı olarak kurtarılan genç kız ise ambulansa bindirilirken kedisinden ayrılmadı. Acil sağlık ekipleri acı çeken genç kızın tedavisini kucağındaki kedi ile birlikte yaptı.

Kaza; öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Metin Ç.’nin kullandığı 06 ACP 161 plakalı otomobilin TEM otoyolu Gümüşova rampalarına geldiği esnada ön sağ lastiği çıktı. Lastiğin yola fırlamasıyla sürücü Metin Ç. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Metin Ç. ile Ayşe Ç., Hilmi Ç. ve Ecem Ç. yaralandılar.

Yaralılara şilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaptı. Yaralılardan Ecem Ç. otomobil içinde bulunan kedisini de kucağına alarak ambulansa bindi. Sağlık ekipleri de Ecem Ç.’ye kucağında kedisi ile ilk müdahalesini yaptılar. Çektiği acı yüzüne yansıyan Ecem Ç.’nin kedisinden ayrılmaması üzerine ekipler yaralı kızı hastaneye kucağında kedi ile birlikte götürdüler. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Hendek’te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.