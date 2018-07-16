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Lassa, şoförlerin sağlığı için yollarda

Brisa’nın öncü markası Lassa, “Yola Sağlam Çık” projesine devam ediyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:42
Lassa, şoförlerin sağlığı için yollarda

Bu yıl Aytemiz’in de yakıt sponsoru olarak desteklediği proje ile Lassa ekipleri 15 şehirde, 24 noktada uzun yol şoförleriyle buluşuyor. Ekipteki diyetisyen ve spor uzmanları şoförlere öneriler sunuyor.

EMNİYETLİ SÜRÜŞTE ‘ÖNCE SAĞLIK’

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, “Projemiz ile hedefimiz şoförlerimizi emniyetli bir sürüş için önce kendi sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda bilinçlendirmek ve hayata geçirebilecekleri basit değişikliklerle daha sağlıklı ve sağlam bir şekilde yola çıkmalarına destek olmak” dedi. Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke ise “Yolların profesyonellerine istasyonlarımız dışında da erişip, yakın gelecekte onlara özel projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:42
  1. Lassa
  2. Aytemiz Akaryakıt

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