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Dünya Lassa ateşi 219 can aldı!
Dünya

Lassa ateşi 219 can aldı!

Yeniakit Publisher
2024-01-09 09:13:00 -
Lassa ateşi 219 can aldı!

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle geçen yıl 219 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 2023'te Lassa ateşi salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 28 eyaletine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl 8 bin 978 şüpheli Lassa ateşi vakasının tespit edildiği ve bunlardan 1227'sinin doğrulandığı, salgın nedeniyle 219 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya hükümeti, Şubat 2023'te Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Lassa ateşi, Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çıkmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
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