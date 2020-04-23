Las Vegas valisinden olay sözler! ‘Burada yıllardır virüs var’

Koronavirüsün yeni merkezi haline gelen ABD’de salgına karşı uygulanan karantina tedbirlerine karşı çıkan isimlere Nevada eyaletindeki Las Vegas’ın bağımsız valisi Carolyn Goodman da eklendi.

CNN’den gazeteci Anderson Cooper’a konuşan Goodman, “Restoranlarımızın açık olmasını istiyorum. Küçük işletmelerimizin açık olmasını istiyorum. İnsanları işbaşında görmek istiyorum” dedi.

'Bence burada yıllardır virüsler var'

Cooper’ın bir hayli şaşırdığı görülürken konuşmasına devam eden Goodman, “Her şeyin açık olmasını istiyorum çünkü bence burada yıllardır virüsler var. Las Vegas kentinde açık olmamızı istiyorum ki insanlarımız işlerine dönebilsin” ifadelerini kullandı.

Cooper’ın sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki eleştirilerine şaşırtıcı bir argümanla yanıt veren Goodman, “Bir kontrol grubunuz olmadığı müddetçe aksini nereden bilebilirsiniz” diye konuştu.

Şehrin bir hayli turist çeken kumarhanelerinin ‘bakteri üreme kabı’ gibi olacağını söyleyen Cooper’ın, “Bir geceyi orada geçirmek ister miydiniz?” şeklindeki sorusuna ise “Bunun amacı ne? Öncelikle benim bir ailem var” gibi kaçamak bir yanıt verdi.

Kumarhaneler bile tepkili: İşyerleri bakteri üreme kabı değil

Meclis Üyesi Brian Knudsen, ‘düşüncesizlik’ yorumunu yaparken, Goodman’ın kendileri adına konuşmadığını vurguladı.

Kumarhane çalışanlarının örgütlendiği sendikadan da tepki geldi. 11 çalışanda koronavirüs tespit edildiğini belirten sendika, “İşyerleri güvenli ve sağlıklı olmalı, bakteri üreme kabı değil” açıklamasını yaptı.

‘35 yıl içinde gördüğüm en utanç verici şeydi’

Valinin bu açıklamaları büyük tepki çekti. Nevadalı deneyimli gazeteci Jon Ralston, “35 yıl içinde bir politikacıda gördüğüm en utanç verici şeydi” yorumunu yaptı.

Ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel de Carolyn Goodman’ın kent için bir ‘utanç’ olduğunu belirtti ve “Öğle yemeği gelmeden istifa etmeli” dedi.

ABD’de başını Cumhuriyetçilerin çektiği çok sayıda insan, karantinanın bir an önce kaldırılması için protesto düzenliyor. Başkan Donald Trump'ın da teşvik eden açıklamalar yapmasıyla sokaklara dökülen protestocular sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor.