Las Vegas değil Pamukkale! Kimlik isteyen polisten kaçınca...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli, polisin kovalamaca sırasında aracın lastiklerine ateş açması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, 4 kişinin bulunduğu 45 PD 866 plakalı otomobili durdurarak araçtakilerin kimliklerini kontrol etmek istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobildekilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.

SEKEN KURŞUNLARDAN BİRİ BACAĞINA GELDİ

Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda görülen otomobilin lastiklerine ekipler tarafından ateş açıldığı sırada seken kurşunlardan biri sürücünün bacağına isabet etti.

Yaralanmasının ardından otomobili durduran sürücü, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üzerilerinden kimlik çıkmayan araçtaki 3 şüpheli, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Sürücünün aranmasının olduğu öğrenildi.