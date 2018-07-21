0553 313 94 23

Las Vegas değil Pamukkale! Kimlik isteyen polisten kaçınca...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin kimlik kontrolünden kaçarak 'dur' ihtarına da uymayan şüpheli, polisin kovalamaca sırasında aracın lastiklerine ateş açması sonucu seken mermiyle bacağından yaralandı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:47
Las Vegas değil Pamukkale! Kimlik isteyen polisten kaçınca...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli, polisin kovalamaca sırasında aracın lastiklerine ateş açması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, 4 kişinin bulunduğu 45 PD 866 plakalı otomobili durdurarak araçtakilerin kimliklerini kontrol etmek istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobildekilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.

SEKEN KURŞUNLARDAN BİRİ BACAĞINA GELDİ

Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda görülen otomobilin lastiklerine ekipler tarafından ateş açıldığı sırada seken kurşunlardan biri sürücünün bacağına isabet etti.

Yaralanmasının ardından otomobili durduran sürücü, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üzerilerinden kimlik çıkmayan araçtaki 3 şüpheli, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Sürücünün aranmasının olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:47
  1. Denizli
  2. polisin dur ihtarına uymadı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Skandal savunma! Pervin Buldan Kandil'in talimatını açıkladı: En büyük görevimiz teröristlerin...
    1. Skandal savunma! Pervin Buldan..
    2. Endonezya'da peş peşe depremler!
    3. Las Vegas değil Pamukkale! Kimlik..
    4. Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist..
    5. Eski milli futbolcu dünya evine girdi
    6. Caninin ilk ifadesi ortaya çıktı: Hiç..
    7. Dolandırıcıyı böyle oyuna getirdi
    8. Sağlam parmağı ameliyat etmişti... O..
    9. Ermenistan ateşkesi bozdu: 1 asker..
    10. Kırşehir'de korkunç kaza! Feci şekilde..
    11. Bakan Albayrak'ın G20 mesaisi başladı
    12. Probiyotiklerin bilinmeyen 9 faydası
    13. Baba Bush'u şoke eden ölüm!
    14. Türk mimar Zeynep İkbal, Prens..
    15. Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak
    16. Bakan Murat Kurum: Bundan sonra..
    17. Maduro altınları neden Türkiye'ye..
    18. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    19. Mine ve Meral Kalça kimdir?
    20. Yanındakine bakmadan demokrasi,..
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    PKK/YPG: Afrin’den çekilmiyoruz
    PKK/YPG: Afrin’den çekilmiyoruz
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor