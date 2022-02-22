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Spor Larin, İngiltere yolcusu mu?
Spor

Larin, İngiltere yolcusu mu?

Beşiktaş’ta sözleşmesi sona erecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin’e İngiliz ekibi Huddersfield’ın da talip olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 10:26:00 -
Larin, İngiltere yolcusu mu?

Beşiktaş’ta sözleşmesi sona erecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin’e İngiliz ekibi Huddersfield’ın da talip olduğu iddia edildi.

Championship’te mücadele eden İngiliz ekibinin sezon sonu serbest kalacak olan Kanadalı golcüyü bedava alma fırsatına kaçırmak istemediği öğrenildi.

Larin bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı.

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